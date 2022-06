Calciomercato Milan – Tutti i nomi seguiti dalla dirigenza per l’attacco

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e il Milan lavora sodo già da ora. Ecco i nomi che Maldini e Massara stanno sondando.

Sta per iniziare ufficialmente il calciomercato, ma il Milan sta lavorando al massimo già da ora per arrivare pronto al raduno. Paolo Maldini e Frederic Massara rinnoveranno a breve, è solo una formalità, e nel frattempo continuano a sondare giocatori. Sulla fascia piace moltissimo Noa Lang, olandese classe 1999 del Club Bruges, con cui c'è un accordo. Manca davvero pochissimo e poi Lang sarà rossonero per circa 22 milioni compresi i bonus. L'alternativa potrebbe essere Giacomo Raspadori, classe 2000 del Sassuolo che però costa 28 milioni almeno.