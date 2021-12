Calciomercato Milan – Tutte le idee rossonere per sostituire Kjaer

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Simon Kjaer ha finito la stagione. Il Diavolo, a gennaio, interverrà per acquistarne un sostituto

Simon Kjær è stato operato ieri ai legamenti del ginocchio sinistro e ha terminato qui la sua stagione . Il Milan , dunque, interverrà nel calciomercato di gennaio per sostituire il difensore centrale danese in maniera più che degna.

Ma su chi potrebbe andare il Diavolo? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla di Nikola Milenkovic (Fiorentina) e Luiz Felipe Ramos (Lazio) come primi nomi sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara . Alternative plausibili possono essere Malang Sarr ( Chelsea ), Jhon Lucumí ( Genk ), Benoît Badiashile ( Monaco ) e Bećir Omeragić ( Zurigo ).

'Tuttosport' ha aggiunto l'opzione Samuel Umtiti (Barcellona), scartando, invece, l'idea del ritorno anticipato di Mattia Caldara dal Venezia. Infine, per l'estate 2023, piace molto il brasiliano Bremer (Torino).