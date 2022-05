Calciomercato Milan – Tsadjout scatenato con l’Ascoli: ecco gli scenari

Potrebbe non essere il Milan il futuro di Frank Tsadjout, adesso all'Ascoli: nel calciomercato estivo i bianconeri cercheranno il riscatto

Il giovane attaccante classe 1999 è di proprietà del Milan , che quest'anno l'ha girato in prestito prima al Pordenone , e poi proprio ai marchigiani, sempre in serie cadetta. E proprio l'Ascoli cercherà di trattenerlo nel prossimo mercato estivo.

La volontà dei bianconeri è infatti di riscattare l'attaccante, anche se tutti i discorsi saranno rimandati al termine dei playoff di Serie B , che l'Ascoli giocherà da sesto in classifica.

L'idea del Milan è quella di mantenere l'opzione di contro-riscatto, per non lasciarsi sfuggire un possibile talento futuro. Milan, assalto al top player per la fascia destra: le ultime news di mercato >>>