Calciomercato Milan – Trequartista, ecco l’idea rossonera per l’estate

Manca poco più di una settimana al termine del calciomercato invernale: in questa sessione, come noto, il Milan dovrà concludere l'acquisto di un difensore centrale che sostituisca Simon Kjær, infortunato. Inoltre, è in fase di definizione la trattativa con la Stella Rossa per Marko Lazetić, centravanti classe 2004 che sostituirà Pietro Pellegri. Qualsiasi altra operazione del Diavolo è rimandata alla sessione estiva.