Calciomercato Milan – Trequartista, spunta Coutinho. Ma che ingaggio!

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Philippe Coutinho è ai margini del progetto tecnico di Ronald Koeman al Barcellona ed andrà via

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato cerca un trequartista, si è visto offrire Philippe Coutinho dal Barcellona. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Non è escluso, poi, che il club di Via Aldo Rossi abbia aperto una riflessione per valutare l'opportunità di prendere o meno il brasiliano.

Classe 1992, Coutinho, ex Inter, Liverpool e Bayern Monaco, è reduce da una stagione piuttosto complicata per via degli infortuni. In maglia blaugrana ha totalizzato appena 792' di gioco distribuiti nell'arco di 14 gare tra Liga e Champions League: ha segnato 3 gol e fornito 2 assist.

Il Barcellona, pur di sfoltire la sua rosa, non ha grandi pretese economiche per quanto concerne il cartellino di Coutinho, sotto contratto con i catalani fino al 30 giugno 2023. Vorrebbe, però, almeno non sobbarcarsi parte dello stipendio, che si attesta sui 15 milioni di euro netti a stagione, visto che deve ridurre il proprio monte ingaggi.

Tanti motivi, dunque, che spiegano il perché il Milan sia piuttosto freddo su Coutinho.