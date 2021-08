Calciomercato Milan – Trequarti, resta sempre valida l’opzione Vlasic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic vuole lasciare il CSKA Mosca. La valutazione del suo cartellino, pero, è alta ...

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, non ha dimenticato Nikola Vlasic. I rossoneri, infatti, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sono ancora alla ricerca di un elemento che sia bravo a giocare sia in posizione di trequartista dietro la punta (o le punte) sia sulla corsa destra, sempre in attacco.