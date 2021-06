Calciomercato Milan – Trequarti, piacciono anche Ilicic e Papu Gómez

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic e Papu Gómez, fantasisti di Atalanta e Siviglia, restano nel mirino rossonero

Il Milan , per il calciomercato estivo, vuole inserire un elemento di qualità sulla trequarti. Un calciatore di talento, classe, in grado di offrire un notevole contributo in termini di gol ed assist alla formazione di Stefano Pioli .

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, a tal proposito, sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara , dirigenti rossoneri, ci sono anche due nomi di una certa esperienza. Sono quelli di Josip Ilicic , sloveno dell' Atalanta e Alejandro 'Papu' Gómez , argentino ex nerazzurro oggi al Siviglia .

Tanto per Ilicic quanto per Papu Gómez (che vuole tornare in Italia), però, servirebbero delle operazioni di mercato 'low cost'. Condizione necessaria affinché l'interesse del Diavolo si concretizzi in una proposta di contratto per uno dei due. Donnarumma via dal Milan? Ecco cosa sarebbe successo realmente >>>