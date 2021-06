Calciomercato Milan – Trequarti bollente: chi sceglierà Maldini? Il punto

Il calciomercato del Milan balla sulla trequarti. Tra giocatori da confermare e rinforzi in arrivo. Ecco tutte le ultime notizie.

Il calciomercato è già iniziato anche se non ufficialmente, ma il Milan è molto attivo. I rossoneri vogliono rinforzarsi soprattutto in attacco. Nel 4-2-3-1 attacco significa dalla trequarti in su. L’ala destra e il giocatore al centro al momento per il Milan sono ruoli da definire. Nell’ultima stagione ci sono stati Hakan Calhanoglu e Brahim, ma sia il turco classe 1994 che lo spagnolo classe 1999 sono in dubbio per il prossimo anno. Per ragioni diverse. Calhanoglu non ha ancora deciso se rinnovare, mentre Brahim tornerà al Real Madrid dal prestito e si sta ridiscutendo per la conferma.

La proposta per Calhanoglu è da 4 milioni all’anno per cinque anni. Per ora nessuna risposta ufficiale dal giocatore. La pazienza si sta esaurendo e il Milan non ha intenzione di attendere in eterno. Se non risponderà a breve, i rossoneri cercheranno alternative. Il primo nome è quello di Rodrigo De Paul, argentino classe 1994 dell’Udinese. La richiesta è però di 38 milioni. Una cifra altissima, che rende difficile l’operazione. Il Milan potrebbe provare ad abbassarla con delle contropartite, che però vanno convinte. Insomma, tutt’altro che semplice.

Per quanto riguarda Brahim, la volontà è chiara ed è comune: andare avanti insieme. Da convincere in questo caso c’è il Real Madrid. Il club spagnolo punta moltissimo sul folletto spagnolo e non vorrebbe lasciarlo andare definitivamente. Gli ottimi rapporti e la grande voglia di Brahim di rimanere rossonero potrebbero però fare la differenza: l’ipotesi di un nuovo prestito è sempre più grande, ma stavolta con diritto di riscatto.

In caso non si arrivasse a lui (ma anche in aggiunta) i nomi sono quelli di Hakim Ziyech, marocchino classe 1993 del Chelsea, e Amine Harit, anche lui marocchino, ma classe 1997 dello Schalke 04. Per il primo servono sempre 38 milioni. Troppi. Possibile solo in prestito. Se non ci si arriva, allora si punterà al secondo: idea a costo basso per 10 milioni. Paolo Maldini è al lavoro, il Milan cerca rinforzi sulla trequarti nel prossimo calciomercato.