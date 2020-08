Calciomercato Milan – Tre opzioni per il futuro di Reina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sui portieri in casa Milan e ha ricordato come sia rientrato in rossonero Pepe Reina, classe 1982, estremo difensore spagnolo che ha trascorso la seconda parte dell’ultima stagione difendendo i pali della porta degli inglesi dell’Aston Villa.

Un’esperienza da cui sono usciti tutti soddisfatti: i ‘Villans‘ con la salvezza in Premier League, Reina giocando titolare ed il Milan risparmiando un po’ sull’alto ingaggio dell’esperto portiere iberico. Reina, secondo la ‘rosea‘, a breve parlerà con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi per capire cosa ne sarà del suo futuro professionale, visto che è legato al Milan da un altro anno di contratto.

Le opzioni, in linea di massima, per lui sono tre: restare a Milano, facendo nuovamente da secondo portiere alle spalle di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma; trovare un accordo per risolvere il contratto con il Diavolo, accasandosi dunque altrove (vuole giocare almeno altri due anni, n.d.r.); chiedere la cessione in prestito per un altro anno, al termine del quale sarebbe libero da ogni vincolo con il Milan.

