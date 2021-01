Calciomercato Milan – Trattative e scambi con il Torino. Il punto | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: trattative con il Torino

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato del Milan. I soldi sono pochi per tutte le squadre, e dunque a gennaio si lavorerà di fantasia soprattutto grazie agli scambi. A tal proposito, si potrebbero costruire diverse operazioni con il Torino di Urbano Cairo. Ai granata piace molto Rade Krunic, e chissà dunque che non possa esserci qualche scambio.

Il Milan e Stefano Pioli non vorrebbero privarsi di Krunic, che comunque viene considerato un jolly affidabile, anche se fare il mediano nel 4-2-3-1 non è esattamente il suo ruolo. Tuttavia se Maldini e Massara trovassero un’alternativa di livello, la situazione potrebbe cambiare. Attenzione a Soualiho Meité, centrocampista di Giampaolo che piace molto a Pioli. Possibile uno scambio tra i due club dunque.

Ricordiamo, però, che il Milan è alla ricerca soprattutto di un difensore centrale. Mohamed Simakan è in pole position, con Ozan Kabak e Nikola Milenkovic che sono profili seguiti, ma attenzione al nome di Nicolas Nkoulou. Il camerunense è in rotta con il Torino e non rinnoverà il suo contratto con i granata, in scadenza nel 2021. Un'operazione alla Kjaer, che potrebbe fare molto comodo alla difesa rossonera. In caso di via libera da parte di Cairo, il Milan potrebbe dare a Krunic in prestito con obbligo di riscatto, in modo da regalare a Giampaolo un giocatore che conosce perfettamente il suo calcio. Staremo a vedere.