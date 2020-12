Calciomercato Milan – “Trattativa per Luis Alberto nota e complessa” | News

Calciomercato Milan: piace molto Luis Alberto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luis Alberto sembra essere concretamente nel mirino del Milan. Lo ha confermato, questa mattina, sulle colonne del quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola, il collega Enrico Currò.

“La trattativa con la Lazio per Luis Alberto è nota e complessa“, si può leggere sul quotidiano generalista, “così come quella per il rinnovo di Hakan Çalhanoğlu, laboriosamente avviato ieri“.

‘Repubblica‘, dunque, ha rinvigorito le indiscrezioni di mercato che vedevano il Milan su Luis Alberto. Classe 1992, alla Lazio dalla stagione 2016-2017, il numero 10 iberico è sotto contratto con il club di Claudio Lotito fino al 30 giugno 2025.

Luis Alberto, per i biancocelesti, sembra essere incedibile. Partirebbe soltanto con un’offerta di almeno 50 milioni di euro. Calciomercato Milan: difensore, c’è l’intesa con il prescelto. Vai alla news >>>