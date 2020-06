Calciomercato Milan – Nuova pretendente per Pobega!

MERCATO MILAN – Tra le pretendenti per Tommaso Pobega, giovane centrocampista di proprietà del Milan, si aggiunge anche il Genoa, club sempre attento ai talenti che si mettono in mostra nel campionato cadetto. Pobega, infatti, si è messo in luce quest’anno con la maglia del Pordenone realizzando 4 gol e 3 assist in 21 gare alla sua prima stagione tra i “grandi”.

Al Milan non dispiacerebbe girarlo in prestito per fargli fare ancora esperienza, mantenendo però il controllo del cartellino per il futuro. Oltre al Grifone c’è anche l’Udinese, senza scordare che il Pordenone, in lotta ancora per la promozione in A, vorrebbe trattenerlo. Da segnalare anche il sondaggio del Monza di Galliani e Berlusconi neopromossi in B.

