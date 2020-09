Calciomercato Milan – Tra Fofana e Nastasic spunta Tomiyasu

MILAN-TOMIYASU

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, per la difesa del Milan rispunta il nome di Takehiro Tomiyasu del Bologna. Viste le difficoltà nell’arrivare a Wesley Fofana e Nikola Milenkovic, profili che piacciono al Milan ma troppo costosi, i rossoneri avrebbero virato sul giapponese rossoblù che ben ha impressionato anche la prima giornata in occasione di Milan-Bologna. Ieri sera il Ds Riccardo Bigon ha confermato l’interesse dei rossoneri per Tomiyasu, non togliendo del tutto il nipponico dal mercato. Il piano di riserva rimane quello di Matija Nastasic, per il quale lo Schalke 04 ha aperto al prestito con diritto di riscatto.

