Mercato Milan – Il Tottenham apre al prestito con diritto per Tanganga

Nelle ultime ore il Milan ha riallacciato i contatti con gli agenti di Japeth Tanganga, giovane difensore inglese del Tottenham. Gli Spurs avrebbero aperto al prestito con diritto di riscatto, formula preferita dai rossoneri per l'operazione. Incontro anche oggi per provare ad imbastire la trattativa, mai avviata ufficialmente. Tanganga vuole il Milan e ha rifiutato ilBournemouth, altra squadra di Premier League, che sta virando su Tuanzebe. A riferirlo, in un tweet, è Daniele Longo di 'Calciomercato.com'.