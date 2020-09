Calciomercato Milan – Torreira verso l’Atletico Madrid

MILAN, SFUMA TORREIRA?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da ESPN Uruguay, il centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira sarebbe vicinissimo al passaggio all’Atletico Madrid. Il tecnico argentino Diego Pablo Simeone lo vorrebbe con forza per rinforzare la mediana della sua squadra e, d’altro canto, Torreira avrebbe gradito immediatamente la destinazione spagnola.

L’ex regista della Sampdoria ha da tempo manifestato la voglia di cambiare aria, visto il impiego discontinuo con la maglia dei Gunners. L’Arsenal avrebbe dato il via liberal alla cessione del ragazzo ai Colchoneros, i quali aspettano notizie anche da Barcellona riguardanti Luis Suarez.

Torreira è stato con forza accostato al Milan sia un anno fa – con Giampaolo che lo aveva richiesto – sia in questa sessione di mercato. Una volta acquistato Tonali, però, i rossoneri hanno abbandonato la pista che portava all’uruguayano. Ora cercano un centrocampista muscolare con Bakayoko che rimane sempre nel mirino.