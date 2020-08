Calciomercato Milan – Torreira, l’indiscrezione: “Vuole tornare in Italia”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Roberto Druga, dirigente del Pescara che ha portato Torreira in Italia, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del futuro del centrocampista dell’Arsenal, accostato al Milan nelle ultime ore.

“Ieri mattina ho parlato con Torreira, ma non della Fiorentina o di altre squadre. So che vorrebbe tornare in Italia, non so se i viola siano avanti ad altri. Il lato positivo del giocatore è che ha recuperato bene dall’ultimo infortunio, posso dire che se dovesse arrivare in viola onorerebbe la maglia di Baggio visto che per alcune caratteristiche gli somiglia. Pizarro? È un paragona che ci può stare, il fisico è simile. Hanno grinta e tecnica simile, ma credo che Lucas debba ancora esprimere le sue potenzialità in avanti perché quando arrivò da noi giocava più vicino alla porta avversaria. E’ molto intelligente e tecnico, riesce a giocare bene ad un tocco. La sua intelligenza tattica è da primi giocatori del mondo. Per la Fiorentina sarebbe un ottimo investimento, so che in passato lo volevano Napoli e Milan“.

