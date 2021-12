Calciomercato Milan – Torino, vuoi Pobega? Servono 40 milioni

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Torino vorrebbe tenere Tommaso Pobega. Il Diavolo, però, spara altissimo per il suo gioiello

Daniele Triolo

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Torino, nelle cronache odierne di calciomercato. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, i rossoneri avrebbero chiesto ai granata, intenzionati a trattenere il calciatore che sta giocando un'ottima stagione alla corte di Ivan Juric, ben 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del suo cartellino.

Il quotidiano torinese parla di cifra shock, esagerata, per un ragazzo che sta facendo sicuramente molto bene sotto la Mole, ma che non può valere di certo un importo simile. Anche se, nel 2017, il 'Gallo' Andrea Belotti, per la società piemontese, ne valeva ben 100 ... Pobega a Torino si trova bene, la sua famiglia è rimasta conquistata dalla città e lui, con la maglia granata, si è persino guadagnato la Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

Tutti motivi per cui Urbano Cairo, Presidente del Torino, ha dichiarato di volerci provare con il Diavolo per trattenere Pobega. Giocatore che non molla mai, dallo spirito battagliero: un elemento che ha già conquistato il popolo del Torino. Si vedrà più avanti quale sarà il destino di Pobega, adesso si tratta di discorsi prematuri.