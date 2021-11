Calciomercato Milan – Torino su Pellegri: lo aveva lanciato Juric

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pietro Pellegri, poco utilizzato da Stefano Pioli, in granata nella sessione di gennaio? Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, nell'ultima sessione estiva di calciomercato, aveva scommesso su Pietro Pellegri, classe 2001, centravanti italiano che da qualche stagione militava nella Ligue 1 francese con la maglia del Monaco. Con il Diavolo, finora, nonostante gli infortuni di Zlatan Ibrahimovic in avvio di stagione e di Olivier Giroud, ha avuto poco spazio: appena 82' di gioco in 4 presenze in Serie A.

Motivo per cui Pellegri, già nel calciomercato di gennaio, potrebbe lasciare il Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola spiega come il calciatore, che si trova in rossonero in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni, possa terminare la sua stagione sempre nel nostro campionato, ma con la maglia del Torino.

D'altronde, proprio l'attuale tecnico granata, Ivan Juric, aveva lanciato Pellegri in Serie A a poco più di 16 anni nella fila del Genoa. Ed ora che il Toro ha perso Andrea Belotti per un infortunio muscolare piuttosto serio, i granata di Urbano Cairo necessitano assolutamente di acquistare un nuovo centravanti per il mercato invernale di riparazione.

Pellegri al Torino, quindi, nuovamente alla corte di quel Juric che lo stimava ed ancora lo stima tanto, non sarebbe utopia. Va anche ricordato come Marco Pellegri, padre del giovane attaccante rossonero, sia il team manager della squadra granata. Cairo avrebbe intenzione, nel caso il cui Milan mollasse il ragazzo, di subentrare al club rossonero nella formula di prestito con il Monaco.

Nei corridoi di mercato si vocifera che l'operazione non sia poi così distante dalla realtà. Vedremo, però, se Pellegri riuscirà, in qualche maniera, a convincere il Diavolo a trattenerlo in organico.