Calciomercato Milan – Torino su Hauge: costi e modalità dell’operazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge potrebbe lasciare il Diavolo ma continuare a giocare nella nostra Serie A

Daniele Triolo

Il Milan sta pensando di cedere, in questa sessione estiva di calciomercato, l'esterno offensivo Jens Petter Hauge. Sul giocatore norvegese, come riferito da 'Tuttosport' questa mattina in edicola, è piombato il Torino di Ivan Juric. I granata, viste le difficoltà nell'arrivare a Junior Messias del Crotone, hanno voglia di un colpo vero e lo avrebbero individuato nel calciatore scandinavo.

Il Diavolo, la scorsa estate, ha acquistato Hauge dal Bodø/Glimt per circa 5 milioni di euro. Il giocatore, proveniente da una stagione in patria caratterizzata da 14 gol in 18 gare, ha avuto un impatto eccellente con l'Italia. Ha giocato molto e convinto in Europa League, segnando 3 gol in 5 gare. Salvo poi essere escluso dalla lista UEFA nella seconda parte di stagione.

In campionato, ha segnato 2 gol (contro Napoli e Sampdoria) in 18 partite, per lo più spezzoni di gara. Gradualmente, Hauge è scivolato sempre più dietro nelle gerarchie del tecnico rossonero, Stefano Pioli, per poi non essere praticamente più utilizzato in Serie A nell'ultimo mese abbondante di campionato.

Sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2025, per uno stipendio netto annuo da un milione di euro, pienamente in linea con i parametri del Torino di Urbano Cairo, Hauge secondo il quotidiano torinese costa non meno di 10 milioni di euro. Il Milan, a quanto sembra, aprirebbe anche ad una cessione in prestito con obbligo di riscatto.

L'unica formula che il Milan respingerebbe in una trattativa per cedere Hauge è quella del prestito con diritto di riscatto. Il Torino preferirebbe il norvegese rispetto a Riccardo Orsolini del Bologna, che costa 15 milioni di euro. L'operazione Hauge, ad ogni modo, sarebbe slegata da un eventuale assalto del Milan ad Andrea Belotti. Calciomercato, il Milan tenta il blitz per Berardi: le ultime >>>