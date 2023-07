Calciomercato Milan – Il Torino vuole Pobega: possibile scambio con Singo

Calciomercato Milan, pronto lo scambio con il Torino?

Il Torino, si legge, vorrebbe portare a casa Pobega, che con il Milan non ha giocato moltissimo in questa stagione. Anche il giocatore accetterebbe con entusiasmo il ritorno in granata per riprendersi tutto quello che con il Milan ha smarrito. Il discorso potrebbe essere allargato a quello di Singo, l’esterno ivoriano che non ha prolungato il contratto in scadenza nel 2024 (al suo posto è stato preso Bellanova) e sarà messo sul calciomercato. La valutazione data dal Toro al giocatore è di 15 milioni, la stessa che dà il Milan per Pobega. Per questo una scambio potrebbe essere fattibile. Il quotidiano ricorda anche l'interesse del Torino per Messias. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, le parole del giovane talento per il centrocampo