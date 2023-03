Calciomercato Milan – Gli occhi del Torino sull’obiettivo Parisi

Calciomercato Milan, su Parisi anche il Torino

Secondo quanto riportato da Torinogranata.it, su Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 dell'Empoli, ci sarebbe il forte interessamento del Torino, che, però, non partirebbe certamente in vantaggio per l'acquisto del terzino dell'Empoli. Su Parisi, infatti, da tempo, ci sarebbero Juventus e Milan, club che non sembrerebbero essere intenzionati a mollare la presa. I rossoneri, quindi, potrebbero dover sconfiggere una forte concorrenza per il terzino italiano. Milan, la 'fiducia' a Bakayoko suona come una bocciatura per Pobega e Vranckx