Calciomercato Milan – Tonali via: cessione più importante dei rossoneri

Il calciomercato del Milan potrebbe partire con il botto, ma non in entrata. I rossoneri, infatti, sono molto vicini alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle . Il Diavolo e il calciatore potrebbero ricevere molti soldi da questa operazione. L'edizione odierna di Tuttosport parla proprio della trattativa per il centrocampista italiano, ricordando anche la cessione di Ricardo Kakà al Real Madrid .

Calciomercato Milan - Tonali la cessione più remunerativa della storia del club

Le indiscrezioni di un’entrata in scena del Newcastle su Tonali, si legge, erano iniziate a girare in maniera importante la scorsa notte, ma è ieri che c’è stata la prima, vera, giornata di contrattazioni. In un pranzo che si è tenuto in un ristorante di Milano, in zona Porta Nuova, si sono seduti attorno allo stesso tavolo l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, il suo braccio destro e capo dello scouting Geoffrey Moncada a l’agente di Sandro Tonali, Giuseppe Riso che sta svolgendo anche il ruolo di intermediario all’interno dell’operazione. La cifra circolata all’inizio di 60 milioni di euro per il cartellino di Tonali, ma il Milan sarebbe in attesa della prima proposta ufficiale degli inglesi.