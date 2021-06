Calciomercato Milan – Tonali, si tratta per il riscatto con lo sconto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali, centrocampista reduce da una stagione non brillante, rimarrà a Milano. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha rivolto l'attenzione su Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista che i rossoneri hanno prelevato dal Brescia la scorsa estate. Come si ricorderà, all'epoca, il Milan riuscì a strappare Tonali, che sembrava ormai destinato all'Inter, per 35 milioni di euro complessivi.

Dieci milioni di euro per il prestito, altri 15 per il diritto di riscatto da esercitare in questi giorni, più 10 di bonus legati alla qualificazione del Milan in Champions League, un obiettivo raggiunto. Il Diavolo, nonostante la prima stagione di Tonali con il Milan sia stata abbastanza incolore, vuole riscattare il cartellino del calciatore a titolo definitivo.

Secondo indiscrezioni, però, il Milan vorrebbe versare al Brescia non più di 10 milioni di euro rispetto ai 15 inizialmente prefissati. Uno sconto, insomma, consistente da chiedere al Presidente delle 'Rondinelle', Massimo Cellino. La trattativa per l'acquisizione del cartellino di Tonali da parte del Milan entrerà nel vivo da domani, con il rientro in Italia del patron del Brescia.

L'entourage di Tonali è convinto che si troverà una soluzione. Prima, però, bisognerà discutere. Per 'Tuttosport', infatti, Cellino ha qualche riserva che dovrà essere chiarita nei colloqui dei prossimi giorni. L'anno passato, infatti, accontentò Tonali, cedendolo al Milan, dietro spinta del giocatore, tifoso rossonero. Rinunciando, con questo, ad offerte più alte che arrivavano dall'estero.

Sarebbe una doppia beffa per il Brescia rinunciare, in questo calciomercato, a parte dei soldi promessi dal Milan per Tonali. Anche perché, sebbene tecnicamente l'operazione sia un prestito con diritto, esisterebbe un'intesa sostanziale per un tacito obbligo di riscatto. Un anno fa 35 milioni di euro non sembrava una cifra alta, sembrava che il Diavolo avesse fatto un affare. Ora, magari, sembra spropositata.

Cellino, però, non vorrebbe trattare per una cifra considerevolmente più bassa. Ciò andrebbe a svilire il valore di un ragazzo che, fino a poco tempo fa, volevano tutti e che Roberto Mancini meditava anche di convocare per i Campionati Europei. Leggi qui l'intervista a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan >>>