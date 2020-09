Calciomercato Milan – Tonali è rossonero: manca soltanto la firma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dichiarato, senza alcun dubbio: Sandro Tonali è un calciatore del Milan.

Tonali al Milan, Cellino ha firmato la cessione

Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma ieri sono stati siglati i contratti di cessione da parte di Massimo Cellino, Presidente del Brescia. Documenti, poi, fatti recapitare in Via Aldo Rossi, sede del club rossonero.

Tonali al Milan, le cifre dell’operazione

Costato, in totale, tra prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus ben 35 milioni di euro, Tonali firmerà nei prossimi giorno un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio di 2,2 milioni di euro più bonus. Stipendio che salirà, però, nelle prossime stagioni.

Tonali, presto le visite mediche

Al momento Tonali sta ultimando il periodo di quarantena e, qualora fosse tutto a posto, già entro la fine di questa settimana potrebbe sostenere le visite mediche con il Milan. In caso contrario, gli esami medici slitterebbero alla settimana successiva.

L'operazione Tonali, tra Brescia e Milan, non è però assolutamente in discussione.