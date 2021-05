Calciomercato Milan – Tonali, riscatto certo. Con lo sconto?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali sarà certamente riscattato dai rossoneri. Ma si cerca di riformulare l'affare

Una delle prime mosse del Milan in questo calciomercato estivo sarà il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia. I rossoneri, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, vogliono però sedersi al tavolo delle trattative con le 'Rondinelle' per strappare condizioni economiche migliori.

Ad oggi l'interlocutore, il Presidente Massimo Cellino, non sembra disponibile ad una contrattazione, ma l'alleanza tra Milan e Tonali può vincere tali resistenze. L'idea del Milan su Tonali non è cambiata: il club rossonero crede fortemente nelle qualità del ragazzo, che è soltanto un classe 2000 e che deve ancora dimostrare tutto il suo talento.

Qualche considerazione, però, secondo la 'rosea', il Milan su Tonali l'ha fatta. Il numero 8 rossonero ha sì disputato una stagione impegnativa (37 presenze totali, ma non tutte in prima linea), ma c'è pur sempre l'effetto CoVid da considerare nei bilanci del club di Via Aldo Rossi.

Il Milan, per il prestito oneroso di Tonali in questa stagione, ha già versato al Brescia 10 milioni di euro. Per riscattarlo, dovrà darne altri 15. Poi ci sono 10 milioni di euro di bonus. I rossoneri cercheranno di ottenere una riduzione sul costo finale del cartellino del ragazzo. Senza, però, avere la pretesa di acquistare Tonali in saldo.