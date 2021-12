Calciomercato Milan – Tonali, rinnovo vicino: il Diavolo vuole blindarlo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali potrebbe rinnovare ben presto il contratto con il club rossonero

Tuttosport si sofferma sul calciomercato del Milan e su Sandro Tonali . Il 2021 del centrocampista è stato a due fasi: nella prima parte si è adattato al mondo rossonero, essendo di fatto un 'alternativa a Bennacer, mentre nella seconda parte si è preso la titolarità. L'ex Brescia, infatti, ha cambiato passo, mostrando una leadership per certi versi sorprendente fin dalle prime amichevoli.

Tonali non si è preso solo il Milan , ma anche la Nazionale , con la convocazione di Roberto Mancini. Il calciatore tra l'altro è stato protagonista nel mercato dei procuratori, lasciando l'avvocato Beppe Bozzo per trasferirsi alla GR Sport di Giuseppe Riso , che ha ufficializzato la procura due settimane fa.

Il contratto che lega Tonali al Milan è fino al 2026, ma c'è stato già un incontro tra Riso e Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera. La volontà delle parti è di prolungare ulteriormente il rapporto, che sta andando a gonfie vele. Il centrocampista ha già dimostrato di voler restare in rossonero e quindi non dovrebbe esserci alcun tipo di problema. Possibile un annuncio in Primavera. Intanto il Milan segue un attaccante che continua a fare gol.