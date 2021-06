Calciomercato Milan – Tonali, possibile rinnovo del prestito con obbligo

Le ultime sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali dovrebbe restare in rossonero. Possibile rinnovo del prestito con obbligo

Sempre incerto il futuro di Sandro Tonali. ll Milan e Brescia, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, sono in contatto nelle ultime ire per trovare la formula giusta per il trasferimento. C'è tempo fino al 15 giugno, tuttavia la strada intrapresa sembra essere quella del rinnovo del prestito con obbligo di riscatto. Il Cagliari è interessato a Tonali, ma Maldini e Massara hanno garantito al giocatore che resterà in rossonero. Milan, 70 milioni sul mercato a giugno: ecco il piano di Elliott