Calciomercato Milan – Tonali, ora è fatta: cifre e dettagli dell’operazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali, accordo trovato. Il centrocampista torna dal Brescia a titolo definitivo. Il punto

Sandro Tonali è, di nuovo, un calciatore del Milan. Colpo di calciomercato centrato, dunque, dai dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara ed evidenziato da tutti i quotidiani sportivi questa mattina in edicola. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in particolare, è scesa nei dettagli dell'operazione. Ha spiegato per filo e per segno come si è conclusa la trattativa con il Brescia di Massimo Cellino per il ritorno di Tonali in rossonero.