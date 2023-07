Newcastle, Tonali: “Enorme opportunità per la mia carriera”. Howe gode

Il commento di Howe, manager della squadra inglese

Il manager del Newcastle, Eddie Howe, ha commentato: "Sono estasiato di accogliere Sandro al Newcastle United. È un talento eccezionale e ha la mentalità, la fisicità e le qualità tecniche per essere un grande innesto per noi. A 23 anni, Sandro ha già un'esperienza importante come giocatore chiave in uno dei maggiori campionati europei e in Champions League, così come con la Nazionale del suo Paese. Ma ha anche l'opportunità e il potenziale di crescere ed evolvere con noi. Sono incantato per la sua aggiunta in squadra visto che andiamo incontro ad una stagione eccitante". Tonali saluta il Milan: leggi la sua lettera di addio >>>