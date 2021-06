Calciomercato Milan – Tonali, nessuna conferma alle voci sulla Juventus

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali è oggetto di trattativa con il Brescia per la sua conferma in maglia rossonera

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha spiegato come, per rinforzare il centrocampo in questa sessione estiva di calciomercato, la Juventus stia puntando Manuel Locatelli del Sassuolo (calciatore cresciuto nel vivaio del Milan) ed il ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona.