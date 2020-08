Calciomercato Milan – Tonali, l’Inter si defila: il motivo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Tonali, come vi abbiamo anticipato negli ultimi giorni, si avvicina al Milan, con il club rossonero che sembrerebbe aver effettuato il sorpasso sull’Inter.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, l’interesse del club nerazzurro per Tonali si sarebbe raffreddato. Il motivo? Antonio Conte avrebbe chiesto di compiere alla società un grande sforzo per avere dal Chelsea il centrocampista Kante. Al momento gli inglesi sparano alto (50 milioni di euro), ma l’Inter spera di poter abbassare il prezzo inserendo una contropartita tecnica come Skriniar. Vedremo cosa succederà, ma Tonali sembra avvicinarsi al Milan.

BAKAYOKO VUOLE TORNARE AL MILAN!

MILAN, RISCHIO EUROPA LEAGUE >>>

LE NOSTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>