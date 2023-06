Cessione Tonali, Mancini: “Se lascia l’Italia qualche problema c’è”

Roberto Mancini , Commissario Tecnico della Nazionale Italiana , ha parlato a 'Sky Sport'. Tra i tanti temi dibattuti, Mancini ha anche commentato - brevemente - l'ormai imminente cessione di Sandro Tonali , giocatore nel gruppo azzurro, dal Milan al Newcastle per 80 milioni di euro bonus inclusi.

"Da un lato c'è un po' di dispiacere, se un giocatore bravo e giovane come Tonali lascia l'Italia vuol dire che qualche problema c'è - ha detto Mancini sul giocatore che, a Newcastle, guadagnerà 10 milioni di euro bonus inclusi all'anno per sei stagioni -. A livello tecnico però giocare la Premier League a Tonali servirà, è un bene per lui".