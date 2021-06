Calciomercato Milan – Tonali, interesse da parte del Cagliari | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il Cagliari, secondo il Corriere dello Sport, starebbe pensando a Sandro Tonali

Secondo il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, il Cagliari sarebbe pronto a puntare su Sandro Tonali. Il club di Giulini vorrebbe acquistare il centrocampista sia che venga riscattato dal Milan sia nel caso in cui i rossoneri non esercitassero il diritto di riscatto con il Brescia. Tonali ha intenzione di riconquistarsi un posto da protagonista in Nazionale e dunque potrebbe accettare il trasferimento in Sardegna. Ecco intanto la nostra esclusiva all'agente De Santis, che ci parla del calciomercato del Milan.