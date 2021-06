Calciomercato Milan – Tonali: dialogo costante con il Brescia, ma …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali vuole tornare in rossonero ed il Diavolo vuole trattenerlo. C'è qualche ostacolo

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan sta lavorando per sbloccare l’affare relativo l'acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Sandro Tonali. Il dialogo con il Brescia, in tal senso, è costante. Ma c’è una fase di stand-by in cui le cifre offerte dai rossoneri non combaciano con le richieste del Presidente delle 'Rondinelle', Massimo Cellino. Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.