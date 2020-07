Calciomercato Milan – Tonali, derby con l’Inter: nerazzurri avanti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il futuro di Sandro Tonali è in bilico tra le due squadre di Milano. Il giocatore piace moltissimo sia a Paolo Maldini che a Stefano Pioli, perché considerato il profilo giusto per il presente e per il futuro. Ci sono stati già dei contatti con il suo agente Giuseppe Bozzo per capire la fattibilità dell’operazione, ma non si vuole scatenare un’asta con l’Inter.

I nerazzurri, dal canto loro, hanno già accelerato decisamente per Tonali, trovando un accordo con l’entourage del giocatore. Quello con il Brescia non sembra lontano, per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Ecco perché il presidente Massimo Cellino vuole chiudere con l’Inter ma aspetta anche la proposta del Milan: il Diavolo è pronto a inserirsi qualora si possano intravedere spiragli interessanti.

