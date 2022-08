Calciomercato Milan – Tonali, ecco cifre e dettagli del suo rinnovo

Sandro Tonali rinnoverà il suo contratto con il Milan a calciomercato terminato. La società vuole blindare uno dei suoi simboli. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Sandro Tonali. Non perché il centrocampista classe 2000 sia in vendita, assolutamente. Ma perché, nella giornata odierna, ci sono due ottime notizie che lo riguardano.

La prima, logicamente, riguarda il suo ritorno in campo. Dopo aver saltato Milan-Udinese, debutto dei rossoneri nella nuova edizione della Serie A, per via di un problema muscolare, ora si è completamente ristabilito.

Calciomercato Milan, in arrivo il rinnovo per Tonali

Tonali, pertanto, stasera sarà in campo a Bergamo in occasione di Atalanta-Milan: rileverà Rade Krunić, costretto ad uno stop di un mese a causa di uno stiramento al retto femorale della coscia sinistra.

L'altra notizia, ancora più bella se possibile, riguarda il rinnovo del contratto di Tonali con il Milan a calciomercato finito. Intorno ai primi del mese di settembre, infatti, secondo il 'CorSera', la trattativa per prolungare l'accordo tra le parti entrerà nel vivo.

Tonali, che attualmente percepisce 1,2 milioni di euro netti a stagione (si era tagliato l'ingaggio di 400mila euro rispetto alla sua prima stagione in rossonero pur di agevolare la sua conferma), vedrà addirittura raddoppiare il suo stipendio.

Passerà, infatti, a 2,7 milioni di euro netti a stagione fissi. La scadenza contrattuale sarà allungata: dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027. Il Milan, dunque, sta compiendo passi concreti per blindare il suo gioiello, eleggendolo a bandiera.