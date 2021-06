Calciomercato Milan – Tonali, accordo con il Brescia vicino: i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali diventerà di nuovo un calciatore rossonero la prossima settimana. E definitivamente

Daniele Triolo

Il Milan è molto vicino a riportare Sandro Tonali in rossonero in questa sessione di calciomercato. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Quella che inizierà domani, infatti, sarà una settimana decisiva per il rientro del centrocampista lodigiano a Milano.

Nei prossimi giorni Milan e Brescia dovrebbero trovare, dunque, l'intesa definitiva sul nuovo trasferimento di Tonali alla corte di Stefano Pioli, stavolta a titolo definitivo, dopo le tensioni e la fase di stallo provocate dal mancato riscatto del calciatore da parte del Milan entro il 16 giugno scorso.

Il Diavolo, infatti, ha chiesto al Brescia di Massimo Cellino di rinegoziare, al ribasso, i precedenti accordi, che prevedevano il versamento complessivo di 35 milioni di euro tra prestito oneroso iniziale (10, già pagati dal Milan nell'estate 2020), diritto di riscatto (15) e bonus (10).

La nuova trattativa di calciomercato tra Milan e Brescia per il trasferimento di Tonali in rossonero a titolo definitivo dovrebbe, invece, concludersi su nuove basi, più favorevoli al club di Via Aldo Rossi. Il Milan verserà altri 15 milioni di euro (quindi 25 totali, non più 35), più il cartellino di Giacomo Olzer.

Sul trequartista della Primavera rossonera, ad ogni modo, il Milan vuole un diritto di riacquisto. Cellino spera di ottenere dalla società meneghina anche il prestito biennale dell'attaccante Lorenzo Colombo. C'è ottimismo, secondo il quotidiano torinese, affinché tutto si chiuda nel giro di pochi giorni.

Così Tonali, il prossimo giovedì 8 luglio, potrebbe già presentarsi al raduno del Milan, a Milanello, per cominciare la stagione 2021-2022 agli ordini di Pioli. Un'annata che vedrà il Diavolo impegnato in Champions League. Milan, si cambia strategia per l'attaccante? Ecco tutte le novità >>>