Calciomercato Milan – Tomori, si cercherà di abbassare la cifra del riscatto

Come viene riportato da Tuttosport, in primo piano in casa Milan c'è sempre il futuro di Fikayo Tomori. Il difensore, che sta facendo benissimo in rossonero, è in prestito dal Chelsea. Secondo quanto scrive il quotidiano, Maldini farà il possibile per riscattarlo e pagare i 28 milioni di euro, ma cercherà prima di abbassare la cifra stabilita lo scorso gennaio. Difficilmente il club inglese accetterà lo sconto, ma il Milan ci proverà nelle prossime settimane. Intanto la dirigenza rossonera pensa a Insigne. Le ultime.