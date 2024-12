Calciomercato Milan – Contatti tra la Juventus e gli agenti di Tomori

Mancano pochi giorni all'inizio del calciomercato invernale e ci sono delle novità riguardanti il possibile passaggio di Fikayo Tomori dal Milan alla Juventus. In questa stagione, il difensore centrale inglese non sta trovando spazio tra le gerarchie di Paulo Fonseca e, dopo la pessima prestazione contro la Fiorentina, è finito in panchina.