Calciomercato Milan – Tomori, il riscatto è servito: oggi l’annuncio?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori è definitivamente rossonero. Manca soltanto il comunicato ufficiale del club

Daniele Triolo

Il Milan ha esercitato il diritto di riscatto per Fikayo Tomori, che, di fatto, in questo calciomercato estivo diventa definitivamente un calciatore del Diavolo. Lo ha confermato 'Tuttosport' in edicola questa mattina, spiegando come, con tutta probabilità, l'annuncio ufficiale dell'acquisto del difensore centrale classe 1997 arriverà nella giornata di oggi.

I rossoneri, per rilevare Tomori a titolo definitivo, hanno versato al Chelsea i 25 milioni di sterline pattuiti nello scorso mese di gennaio. Al cambio attuale, fanno più di 29 milioni di euro. Secondo il quotidiano torinese, il numero 23 rossonero firmerà con il Diavolo un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, per un ingaggio di 2 milioni di euro netti a stagione. A Londra non arrivava ad uno.

L'impatto di Tomori nella Serie A italiana, d'altronde, è stato devastante. Eccezion fatta per un piccolo periodo di appannamento, ha disputato prestazioni di alto livello. Al punto che Stefano Pioli, tecnico rossonero, per farlo giocare ha spedito in panchina il capitano del Milan, Alessio Romagnoli.

Tomori è ufficialmente il secondo acquisto stagionale del Milan dopo Mike Maignan, prelevato per 13 milioni di euro più 2 di bonus dal Lille per sostituire Gigio Donnarumma, in procinto di firmare da svincolato per il PSG. Al 17 giugno, in pratica, a meno di quindici giorni dall'avvio ufficiale del calciomercato estivo, il Diavolo ha già speso 40 milioni di euro. E non intende fermarsi qui. Milan, le news di mercato più importanti di mercoledì 16 giugno >>>