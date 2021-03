Calciomercato Milan – Tomori, garanzia già in casa: va riscattato | News

Fikayo Tomori, giunto al Milan in prestito a gennaio, ha già convinto tutti. La dirigenza vuole riscattarlo a titolo definitivo dal Chelsea

Daniele Triolo

Quando Fikayo Tomori, due mesi fa, aveva lasciato il Chelsea per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto al Milan, i tifosi dei 'Blues', sui social, avevano protestato vivacemente. C'è stata, a conti fatti, una vera sommossa popolare per la cessione, a loro dire, del miglior difensore centrale nell'organico dei londinesi.

E per una squadra che, in formazione, può vantare gente come Thiago Silva, Antonio Rüdiger e Andreas Christensen, il che è piuttosto significativo. Quel che è certo è che i sostenitori del Chelsea non sbagliavano a voler trattenere l'ex Derby County a 'Stamford Bridge'. Lì dove il manager Frank Lampard (esonerato qualche giorno dopo la sua partenza) stravedeva per lui.

Da quando è arrivato al Milan, infatti, Tomori si è fatto notevolmente apprezzare per le caratteristiche tecniche (velocità, bravura nell'uno contro uno e nei corpo a corpo, aggressività in marcatura), nonché per il rendimento eccellente. La partita contro la Fiorentina, nell'ultimo turno di Serie A, è stata un'altra grande prestazione del canadese naturalizzato inglese.

Ecco, dunque, che il Milan, secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha intenzione di riscattare Tomori, versando al Chelsea quanto pattuito a gennaio: 28 milioni di euro. Cifra importante, senza dubbio, ma che il giocatore sta meritando di valere in pieno.

Se ne riparlerà, comunque, tra qualche settimana. L'intenzione del Milan, per il quotidiano romano, è quella di effettuare questo investimento una volta ottenuta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In fin dei conti, con l'acquisto a titolo definitivo di Tomori, ben integratosi tanto con Simon Kjær quanto con Alessio Romagnoli, il Milan ha già in casa una garanzia per la prossima stagione. Milan, trovato l'esterno d'attacco! L'offerta di Maldini >>>