Calciomercato Milan – Tomori, buone sensazioni sulla trattativa | News

Calciomercato Milan, le ultime news su Tomori

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fikayo Tomori, classe 1997, al centro dei desideri di mercato del Milan. Ieri il difensore canadese, naturalizzato inglese, non è stato convocato da Frank Lampard per Fulham-Chelsea. L’inizio della prossima settimana, pertanto, potrebbe essere molto caldo per il suo sbarco nella Milano rossonera.

La formula dell’operazione? Prestito con diritto di riscatto, anche se, al momento, Milan e Chelsea non hanno ancora trovato una quadratura proprio sulla cifra per l’eventuale riscatto del cartellino di Tomori da parte del club di Via Aldo Rossi. I ‘Blues‘ vorrebbero fissarla a 30 milioni di euro.

Il Milan a molto meno (20, massimo 25), anche a fronte del rifiuto, da parte del Chelsea, di concedere il giocatore in prestito per 18 mesi. Si tratterà ancora in questi giorni, ma, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, le sensazioni affinché l’operazione vada in porto sono buone. LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA CON COLLOVATI >>>