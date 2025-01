Il nome di Tomori sarebbe di nuovo presente nella lista delle preferenze della Juventus, perché è un giocatore che potrebbe rientrare nella rosa dei bianconeri senza bisogno di ambientamento in Serie A. Il cambio in panchina dei rossoneri, con Fonseca via e l'arrivo di Conceicao, ha riportato l'inglese al centro della difesa del Diavolo. Nonostante questo continuano le voci sulla Juventus.