Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Romagnoli alla Lazio: le cifre”

Il prossimo calciomercato potrebbe sancire il definitivo addio fra Alessio Romagnoli ed il Milan, con il difensore più vicino alla Lazio

Romagnoli, che sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio, chiederebbe comunque qualcosa in più rispetto all'offerta del Diavolo. E così, in Spagna, il portale Todofichajes.com dà per fatta la trattativa con la Lazio .

Per l'attuale difensore del Milan un contratto di quattro anni a 3,2 milioni a stagione, questa l'offerta del club capitolino, che deve anche risolvere la grana legata alle commissioni. Raiola, come molti altri agenti, per le operazioni a zero pretende compensi specifici dai club. Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>