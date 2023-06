Calciomercato Milan – La Roma su Tielemans: si muove Mourinho

Il calciomercato del Milan potrebbe essere incentrato sui parametri zero: con Bennacer ai box i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un centrocampista. Il nome di Tielemans , pallino di Moncada, potrebbe essere quello giusto. Non solo il Milan, sul belga ci sarebbe anche la Roma . Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Milan, per Tielemans si muove Mou

Tielemans, si legge, piace a Manchester United, Aston Villa e Arsenal. E lui il ricambia il gradimento. In Italia la Roma lo segue da tempo col Milan che si è fatto avanti. I rossoneri possono mettere sul piatto la Champions League, i giallorossi puntano su Mourinho. Soprattutto perché Mou si sarebbe mosso in prima persona per parlare con il ragazzo e convincerlo a lavorare con lui. Youri piaceva a Sabatini, Monchi e Petrachi, fin da quando era un ragazzino dell'Anderlecht, adesso piace molto a Pinto e Mourinho.