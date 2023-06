Calciomercato Milan – Tielemans piace: concorrenza dal Galatasaray

Il Milan cambia in dirigenza con Moncada e Furlani che avranno mansioni importanti sul calciomercato . Una sessione estiva che potrà essere fondamentale per i rossoneri che dovranno intervenire fortemente per rinforzare la rosa. La strategia potrebbe essere anche quella di puntare forte sui parametri zero per poi investire nella seconda parte del calciomercato .

Calciomercato Milan, piace Tielemans

Come riportato dal noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio, il Milan deve rinforzare anche il proprio cetrocampo in vista della prossima stagione. La società milanista avrebbe messo nel mirino anche Tielemans, in uscita dal Leicester ma seguito anche dal Galatasaray. Il calciatore è un parametro zero ed è libero di legarsi con la sua nuova squadra. Per il Milan potrebbe essere un'ottima opzione per sostituire l'infortunato Ismael Bennacer.