Calciomercato Milan – Thuram più vicino: pressing dei francesi rossoneri

Marcus Thuram è più vicino al Milan. Questo quanto riporta Tuttosport. Il pressing degli ultimi giorni del club rossonero sull'attaccante francese ha fatto breccia, anche perché il Paris Saint-Germain, che era in vantaggio fino a quando era viva la candidatura di Nagelsmann, si è raffreddato dopo aver scelto Luis Enrique come nuovo allenatore, con l'ex del Barcellona che ha indicato in Harry Kane e Kolo Muani i nomi da prendere. In più, nel ritiro della Francia, Thuram è stato pressato in maniera molto forte da Maignan, Theo Hernandez e Giroud che gli hanno parlato molto bene del Milan e anche questo pressing sembra aver fatto breccia nella mente del figlio di Lilian, che entro le prossime 48 ore dovrebbe dare la risposta affermativa al Milan. L'ingaggio dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni a stagione.