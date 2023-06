Calciomercato Milan – Non solo Thuram: il PSG punta anche Zaha

Il PSG non si ferma e in questo calciomercato potrebbe mettere a segno un paio di colpi per l'attacco: non solo Thuram anche Zaha nel mirino

Il calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante con i rossoneri che dovranno allungare e rinforzare una rosa che lo scorso anno, si è dimostrato molto corto per poter fare bene su più competizioni. Delle possibilità interessanti potrebbero anche provenire dal mercato dei parametri zero. Un nome che sta circolando da tempo e con sempre più interesse è quello di Marcus Thuram, attaccante sul quale ci sarebbe anche il PSG. Il club francese, però, sarebbe interessato anche a un altro attaccante. Secondo quanto riportato da Le Parisien i parigini si starebbero informando infatti anche per Wilfried Zaha in scadenza col Crystal Palace. Il giocatore, come da alcuni rumor dall'Inghilterra, piacerebbe anche in Serie A e potrebbe anche essere un'opzione interessante per il Milan, data anche la sua duttilità.