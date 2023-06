Calciomercato Milan – Thuram con Giroud: una coppia perfetta

Calciomercato Milan, ecco l'offerta per Thuram

L'ultimo anno in Germania, si legge, è stato il più prolifico della carriera: 16 gol in 32 partite. Per curriculum e costi può essere un affare: motivo per cui la concorrenza estera è numerosa. Giroud che passa il testimone a Thuram potrebbe ripetersi oltre che in Nazionale anche al Milan. Olivier resta uno dei riferimenti di Pioli, che però è stato il primo a chiedere pubblicamente rinforzi: gli impegni si moltiplicano e l'allenatore ha bisogno di fare la stessa operazione con i gol. Thuram può prendersi l'area di rigore, o dividerla con Olivier: in rossonero potrebbe avere quasi un posto fisso. Il Milan gli offre un contratto quadriennale da 4 milioni e mezzo netti a stagione. E per provare a vincere il braccio di ferro con il Psg potrebbe fare un ulteriore sforzo. Il Lipsia sarebbe più lontano con un progetto meno ambizioso.