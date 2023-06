Calciomercato Milan – Thuram, che fai? Graditi Chukwueze e Chukwuemeka

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 20 giugno 2023. Notizie a profusione sui rossoneri di Stefano Pioli che, dopo l'addio a Paolo Maldini e Frederic Massara, si stanno riorganizzando con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Molte trattative in ballo per il Diavolo: vediamo quelle più importanti finora evidenziate su 'PianetaMilan.it'.